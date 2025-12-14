أستون فيلا يخطف فوزا غالياً وسندرلاند يهزم نيوكاسل في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

عاد أستون فيلا بفوز ثمين من ملعب مضيفه ويست هام 3-2، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم لحساب الجولة الـ 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

أصحاب الأرض بادروا بافتتاح التسجيل منذ الدقيقة الأولى عن طريق ماتيوس فيرنانديز، لكن اللاعب ذاته سجل هدف التعادل لاستون فيلا، بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة التاسعة.

جارود بوين عاد لوضع وست هام في المقدمة في الدقيقة الرابعة والعشرين، غير أن الضيوف تمكنوا من العودة بهدف التعادل في الدقيقة الخمسين بواسطة مورغان روجيرز، قبل أن ينجح روجيرز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة التاسعة والسبعين، مانحاً إياه الفوز السادس توالياً ليعزز مركزه الثالث في الترتيب، بينما واصل وست هام معاناته بعجزه عن الفوز للمباراة الخامسة.

وحقق نوتينغهام فورست فوزاً كبيراً على ضيفه توتنهام 3-0.

هودسون أودوي افتتح باب التسجيل للضيوف عند الدقيقة الـ 28، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ 50، قبل أن يعزز الإيفواري إبراهيم سنغاري تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وحسم سندرلاند مباراته مع نيوكاسل بفوزه عليه 1-0.

وفي لقاء هو الأول بين الفريقين منذ تسع سنوات استطاع سندرلاند خطف هدف اللقاء الوحيد عبر رأسية سجلها بالخطأ في مرمى فريقه مهاجم نيوكاسل الألماني نيك فولتيماده في الدقيقة السادسة والأربعين.

بهذا الفوز ارتقى سندرلاند إلى المركز السابع بـ 26 نقطة تاركاً نيوكاسل في المركز الثاني عشر بـ 22 نقطة.