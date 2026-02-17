معرض لمنتجات النساء المستفيدات من مشروع تمكين المرأة في الأتارب بريف حلب

حلب-سانا

أقام فرع الاتحاد النسائي في محافظة حلب اليوم الثلاثاء معرضاً لمنتجات النساء المستفيدات من مشروع تمكين المرأة 3، بالتعاون مع منظمة تكافل الشام، وذلك في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.

وتضمن المعرض مجموعة متنوعة من منتجات الملابس الجاهزة، التي عكست إبداعات ومهارات المتدربات في مجال الخياطة والتدريب المهني، بعد خضوعهن لدورات تأهيلية متخصصة.

وأوضحت رئيسة الاتحاد النسائي في حلب فاطمة حامد، لمراسل سانا أن مشروع تمكين 3 استهدف تدريب 13 مستفيدة من الحالات الأشد فقراً والمحتاجين من ذوي الشهداء والمعتقلين، ومساعدتهن على تعلم مهنة الخياطة والحياكة وصناعة الملابس، وتعزيز اعتمادهن على الذات، وتأمين مصدر دخل مستمر، وذلك خلال فترة تدريبية امتدت شهرين.

بدورها أكدت روضة الحسني، مسؤولة مشروع تمكين 3 في منظمة تكافل الشام، أهمية دعم المنظمة للنساء المشاركات، وتعزيز قدراتهن من خلال تقديم الفرص التعليمية والتدريبية، ومساعدتهن على بدء مرحلة جديدة لبناء مستقبلهن المهني.

وتحدثت خديجة حمدو إحدى المشاركات، عن الاستفادة التي حققتها خلال دورة التدريب عبر تعلم تقنيات جديدة في الخياطة، معربة عن أملها في تحسين دخلها المادي مستقبلاً من خلال ممارسة المهنة في المنزل.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة للاتحاد النسائي بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية، لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصادياً، وتقديم التدريب المهني للنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحسين مستوى المعيشة.

يذكر أن منظمة تكافل الشام تأسست عام 2012 على يد مجموعة من المتطوعين والمهتمين بالعمل الإنساني استجابة للأزمة الإنسانية في سوريا، وتعمل على دعم النساء من خلال المشاركة في تنفيذ مشاريع تدريبية ومبادرات تعليمية لتعزيز قدراتهن في المجتمع.