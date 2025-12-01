مدرب منتخب سوريا للرجال بكرة القدم: مستعدون للقاء منتخب تونس بكأس العرب بروح معنوية عالية

الدوحة-سانا

يفتتح منتخب سوريا الوطني للرجال بكرة القدم غداً مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العرب، بلقاء نظيره التونسي في المباراة التي ستقام على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دمشق.

وأكد مدرب منتخب سوريا للرجال بكرة القدم خوسيه لانا أن مواجهة المنتخب التونسي لن تكون سهلة، مشيراً إلى ثقته الكاملة بقدرات اللاعبين واستعدادهم لخوض اللقاء بروح معنوية عالية.

واعتبر لانا أن البطولة تشكل فرصة مهمة لتحقيق نتائج إيجابية واكتساب خبرات جديدة من خلال مواجهة منتخبات عالية المستوى، بما يساعد في تطوير أداء المنتخب وتحضير الفريق للمستقبل.

وأوضح لانا أن المنتخب يضم مجموعة واعدة من اللاعبين الشباب أصحاب الإمكانيات الكبيرة والطموح العالي، إلى جانب لاعبين ذوي خبرة سيكون لهم دور مهم في دعم الجيل الجديد وقيادته نحو النجاح والتميز.

بدوره لفت لاعب منتخبنا محمد حلاق إلى أن المباراة الافتتاحية دائماً ما تكون الأصعب، مشيراً إلى القوة التي يتمتع بها المنتخب التونسي وخصوصاً في الفترة الأخيرة، ومبيناً أن المنتخب يعيش حالياً فترة تحضير إيجابية، ولديه طموحات وحظوظ في البطولة رغم صعوبة المجموعة.

وكان منتخبنا تأهل إلى دور المجموعات من كأس العرب بفوزه على منتخب جنوب السودان بهدفين دون مقابل، ضمن مباراة الملحق، وذلك في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.