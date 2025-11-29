موناكو يكبد باريس سان جيرمان خسارته الثانية في الدوري الفرنسي

موناكو يكبد باريس سان جيرمان خسارته الثانية في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

تغلب موناكو على ضيفه باريس سان جيرمان 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن المرحلة الـ 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدف الفوز الوحيد، الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ 68.

ولعب موناكو بعشرة لاعبين ابتداء من الدقيقة الـ 80 بعد طرد لاعبه الألماني تيو كيرير.

وبهذا الفوز رفع موناكو رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، فيما بقي باريس سان جيرمان في الصدارة مؤقتاً برصيد 30 نقطة.

وهي الخسارة الثانية لحامل اللقب هذا الموسم في الدوري بعد الأولى أمام مارسيليا في الجولة الخامسة.

