18 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب سوريا لألعاب القوى ببطولة غرب آسيا

بيروت- سانا

أحرز منتخب سوريا لألعاب القوى للشباب والشابات 18 ميدالية متنوعة في بطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى، التي أقيمت منافساتها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتوزعت الميداليات المحققة على ثلاث ذهبيات، وتسع فضيات، وست برونزيات.

الميداليات الذهبية لمنتخبنا جاءت عبر اللاعبات نايا عباس في سباق 800 متر جري، وجوليا أمون في سباق المشي لمسافة 5000 متر، وسارة ديب في سباق 5000 متر جري.

أما الميداليات الفضية فكانت من نصيب فرح محمد في مسابقة المشي لمسافة 5000 متر، و ريان حسن في سباق 100 متر حواجز، و نايا ناصر في مسابقة الوثب الثلاثي، و أثير البلخي في مسابقة رمي الرمح، و زينب اليوسف في منافسات 400 متر حواجز، و بتول الدبس في مسابقة رمي المطرقة، و بيان درباس في مسابقة رمي القرص، و شهد العلي في منافسات الكرة الحديدية، إضافة إلى فضية سباق 4×400 متر تتابع.

في حين جاءت الميداليات البرونزية عبر نايا عباس بسباق 400 متر جري، وهدى خضير في مسابقة رمي المطرقة، وعلا الحرفي في منافسات الوثب العالي، وبيان درباس في مسابقة الكرة الحديدية، وأسامة العلي في العشاري، إلى جانب برونزية سباق 4×100 متر تتابع.

وشهدت البطولة مشاركة منتخبات الكويت، الإمارات، اليمن، قطر، الأردن، فلسطين، العراق، ولبنان المضيف، إضافة إلى سوريا.