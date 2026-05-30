قمة بين الوحدة والكرامة في إياب “فاينال 6” دوري سلة الرجال

دمشق-سانا

تحتضن صالة الفيحاء الرياضية بدمشق مساء اليوم السبت، مواجهة قمة من العيار الثقيل، تجمع الوحدة “المتصدر” وضيفه الكرامة، ضمن منافسات إياب “الفاينال 6” من الدوري السوري الممتاز لكرة السلة للرجال.

وتحظى المواجهة بأهمية بالغة وحسابات فنية معقدة، نظراً لطبيعة التنافس التقليدي بين الفريقين، إذ يسعى الوحدة لتأكيد صدارته مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور اللذين يشكلان قوة دفع هائلة للفريق، وتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالح “البرتقالي” بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (82-81).

في المقابل، يدخل نادي الكرامة اللقاء ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز، إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل إلى مربع الكبار “الفاينال 4″، معتمداً على الانضباط التكتيكي وعزيمة لاعبيه للتمسك بالفرصة وإرضاء جماهيرهم العريضة.