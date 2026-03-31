بحارة تشرين يواجهون حيتان حطين في ديربي الساحل ضمن الدوري الممتاز

دمشق-سانا

يقام اليوم “ديربي الساحل” المنتظر بين تشرين وحطين على ملعب اللاذقية البلدي، في لقاء مؤجل من منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

وتحمل المواجهة الجماهيرية أعلى درجات الإثارة والندية، إذ يدخلان المباراة وعينهما على الفوز في الديربي، الذي يعد إنجازاً يوازي الظفر بلقب الدوري نفسه بالنسبة للجماهير.

ويطمح “بحارة تشرين” إلى فرض أسلوبهم منذ البداية والاعتماد على اللعب الجماعي والكرات العرضية، بينما يتميز حطين “الحوت الأزرق” هذا الموسم بالهجمات المرتدة السريعة واستغلال مهارات لاعبيه الفردية في الاختراق.

وأوكل الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مهمة قيادة المباراة، التي تقام في تمام الساعة الثالثة عصراً، إلى طاقم تحكيم أردني مؤلف من، حمزة أبو عبيد، وأيمن عبيدات، وأحمد إبراهيم.

وكان نادي خان شيخون قد حقق بالأمس فوزاً مهماً ومستحقاً على جاره أمية بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة مؤجلة أيضاً من منافسات الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.