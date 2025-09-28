دورتموند يواصل مطاردة بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لكرة القدم

برلين-سانا

بقي بوروسيا دورتموند قريباً من بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم، بتحقيق الفوز الرابع توالياً بالمسابقة، وجاء على حساب مضيفه ماينتس 2-0، في المرحلة الخامسة.

وحسم دورتموند الفوز في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدماً بهدفين، الأول في الدقيقة الـ 27 عبر السويدي دانيال سفينسون، والثاني في الدقيقة الـ 40 عبر كريم أديمي.

ورفع دورتموند رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بايرن الذي حصد العلامة الكاملة في مبارياته الخمس.

وفي مباراة ثانية حقق لايبتسيغ فوزه الرابع توالياً، وجاء على حساب مضيفه فولفسبورغ بهدف وحيد سجله الوافد الجديد البلجيكي يوهان باكايوكو.

ورفع لايبتسيغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، مقابل 5 لفولفسبورغ.

وعاد باير ليفركوزن، من ملعب سانت باولي بفوزه الثاني هذا الموسم، وجاء بهدفين سجلهما البوركينابي أدموند تابسوبا في الدقيقة الـ 25، والوافد الجديد الهولندي إرنست بوكو في الدقيقة الـ 58، مقابل هدف لهاوكه واهل في الدقيقة الـ 32، رافعاً رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس، مقابل 7 لمنافسه.

وحقق هايدنهايم فوزه الأول بعد أربع هزائم متتالية، وذلك بتغلبه على ضيفه أوغسبورغ بهدفين نظيفين سجلهما الدنماركي ميكيل كاوفمان في الدقيقة الـ 47، وسيرلورد كونته في الدقيقة الـ 54.