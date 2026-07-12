الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف قائمة أفضل 10 لاعبين في كأس العالم

زيوريخ-سانا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث الأداء الفردي في كأس العالم 2026، وفق نظام التقييم الرسمي الذي يعتمد على قياس أداء اللاعبين خلال منافسات البطولة.

وتصدر القائمة النجوم الذين تألقوا بشكل لافت خلال منافسات المونديال، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والإنكليزي هاري كين، ومواطنه جود بيلينغهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب لاعبين آخرين تركوا بصمتهم خلال البطولة.

وضمت القائمة بعض المفاجآت، من بينها وجود السويسري يوهان مانزامبي، والبلجيكي تشارلز دي كيتيلاري، اللذين نجحا في خطف الأنظار بأدائهما خلال البطولة، إضافة إلى المكسيكي جوليان كينونيس الذي جاء في المركز العاشر بتقييم هجومي بلغ 6.83.

ويُعد كينونيس اللاعب المكسيكي الوحيد في قائمة الأفضل، بعدما قدم مستويات قوية خلال مشوار منتخب بلاده، إذ خاض 410 دقائق، وسجل أربعة أهداف وصنع هدفاً آخر، ليكون من أكثر لاعبي منطقة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي تأثيراً من الناحية الهجومية.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين أداء في كأس العالم 2026:

كيليان مبابي (فرنسا).

ليونيل ميسي (الأرجنتين).

إيرلينغ هالاند (النرويج).

هاري كين (إنكلترا).

يوهان مانزامبي (سويسرا).

جود بيلينغهام (إنكلترا).

عثمان ديمبيلي (فرنسا).

تشارلز دي كيتيلاري (بلجيكا).

فينيسيوس جونيور (البرازيل).

جوليان كينونيس (المكسيك).