مانشستر سيتي يواصل نتائجه الإيجابية في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

واصل مانشستر سيتي نتائجه الإيجابية في الدوري الإنكليزي لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن الجولة السادسة للمسابقة.

وأحرز ماكسيم ستيف مدافع بيرنلي هدف مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 12، وأدرك جايدون أنتوني التعادل لبيرنلي في الدقيقة الـ 38، وفي الدقيقة الـ 61 تمكن ماتيوس نونيز من تسجيل ثاني أهداف مانشستر، قبل أن يعود ستيف ويحرز هدفاً آخراً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 65.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تمكن هالاند من إحراز الهدفين الرابع والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقتين الـ 90 والـ 90+3.

وهو الفوز الثالث لمانشستر سيتي ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الـ 17.

وفي مباراة ثانية واصل فريق كريستال بالاس تقديم عروضه القوية، وحقق الفوز على ضيفه ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وسجل إسماعيل سار هدف كريستال بالاس الأول في الدقيقة التاسعة، لكن ليفربول نجح في إدراك التعادل عبر كييزا في الدقيقة الـ 87، ليخطف كريستال بالاس هدف الفوز في الدقيقة الـ 90+8 عبر إدي نيكيتاه.

وبهذا الفوز رفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة وارتقى للمركز الثاني في أفضل انطلاقة في تاريخ النادي، من جانبه لقي ليفربول الخسارة الأولى له هذا الموسم فتجمد رصيده عند 15 نقطة مستمراً في الصدارة.

وتلقى تشلسي الخسارة الثانية على التوالي أمام ضيفه برايتون بهدف لثلاثة.

وتقدم تشيلسي أولاً بفضل هدف الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الدقيقة الرابعة والعشرين، لكن برايتون أدرك التعادل بهدف داني ويلبيك في الدقيقة السابعة والسبعين، قبل أن ينتزع البلجيكي دي كويبر هدف التقدم لبرايتون في الدقيقة الـ 90+1، واختتم ويلبيك الثلاثية بهدف الدقيقة الـ 90+8.