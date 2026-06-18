مواجهة جنوب إفريقيا والتشيك تكشف مفاجأة عمرية في سجلات المونديال

واشنطن-سانا‏

شهدت مباراة منتخب جنوب إفريقيا أمام التشيك، التي جرت اليوم الخميس ضمن ‌‏منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم 2026، حدثاً تاريخياً تمثّل في كونها أول مواجهة ‌‏في المونديال تجمع بين مدربين تجاوزا سن السبعين.‏ ‏

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما سجّل المدربان رقماً لافتاً في سجلات ‌‏البطولة، إذ يبلغ مدرب التشيك ميروسلاف كوبيك 74 عاماً و290 يوماً، بينما يبلغ ‌‏مدرب جنوب إفريقيا هوغو بروس 74 عاماً و69 يوماً.‏

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم حضور عدد من المدربين المخضرمين أصحاب ‌‏الخبرات الطويلة، يتقدمهم الهولندي ديك أدفوكات، المدير الفني لمنتخب كوراساو، بعمر ‌‌‏78 عاماً، ليكون الأكبر سناً في البطولة.‏

ويأتي التشيكي ميروسلاف كوبيك في المركز الثاني، يليه البلجيكي هوغو بروس، المدير ‌‏الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، ثم البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، مدرب منتخب ‌‏غانا، بعمر 73 عاماً، بينما يحتل الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروغواي، ‌‏المركز الخامس بعمر 70 عاماً و325 يوماً.