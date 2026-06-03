انطلاق دورة معلم الشطرنج المدرسي الدولية

دمشق-سانا

انطلقت أمس الثلاثاء في مدرسة سما الأشرفية بريف دمشق أعمال دورة معلم الشطرنج المدرسي الدولية، وذلك ضمن برنامج تطوير تعليم الشطرنج في المدارس.

ويحاضر في الدورة أعضاء لجنة التعليم الدولية، وهم رئيس الاتحاد العربي السوري للشطرنج الأستاذ علي عباس والأستاذة الدولية أنزول لاوبشر من جنوب أفريقيا، حيث تتناول محاضرات الدورة أحدث الأساليب المعتمدة في تعليم الشطرنج المدرسي، وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال.

وتأتي الدورة التي تستمر حتى السادس من الشهر الجاري في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة الشطرنج المدرسي، وإعداد معلمين قادرين على نشر اللعبة بوصفها أداة تعليمية تعزز مهارات التفكير والتركيز والإبداع لدى الطلبة، انسجاماً مع شعار “لنجعل في كل بيت رقعة شطرنج”.