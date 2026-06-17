النمسا تفوز على الأردن بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة العاشرة لبطولة كأس العالم 2026

سان فرانسيسكو-سانا

فاز منتخب النمسا على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على أرضية ملعب “استاد سان فرانسيسكو باي أرينا” في الولايات المتحدة، وذلك ضمن منافسات المجموعة العاشرة لبطولة كأس العالم 2026.

وشهد الشوط الأول ندية واضحة بين الطرفين، حيث غابت مرحلة “جس النبض”، وبدأ اللقاء بإيقاع سريع استُهل بمحاولة أردنية عبر اللاعب نزار الرشدان في الدقيقة الثانية، ليعتمد بعدها المنتخب الأردني على الهجمات المرتدة السريعة والتنظيم الدفاعي.

وسجل المنتخب النمساوي هدف التقدم في الدقيقة الـ 20 من زمن اللقاء عبر اللاعب رومانو شميد، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى، مستغلاً تمريرة من زميله زيفر شلاجر.

وعقب الهدف، كثف المنتخب الأردني محاولاته لإدراك التعادل، وكان قريباً من ذلك في الدقيقة الـ 22 عندما ردت العارضة رأسية اللاعب علي علوان، كما شهدت الدقيقة الـ 34 تألق الحارس النمساوي ألكسندر شلاغر الذي تصدى لفرصة محققة من علوان مجدداً، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف نظيف بعد أن أهدر موسى التعمري فرصة ذهبية في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب الأردني بكثافة هجومية عالية نجح على إثرها في تعديل النتيجة بالدقيقة الـ 50 عبر اللاعب علي علوان، الذي سدد كرة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك النمساوية مستفيداً من تمريرة حاسمة لنور الروابدة.

وعاد المنتخب النمساوي ليندفع هجومياً مجدداً مشكلاً خطورة واضحة على المرمى الأردني، أسفرت عن تسجيله الهدف الثاني عبر نيران صديقة بهدف عكسي أحرزه المدافع يزن العرب بالخطأ في مرماه.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء إثارة بالغة، فبعد أن تراجع المنتخب النمساوي لتأمين تقدمه، أجرى كلا المدربين سلسلة تبديلات لتنشيط الخطوط، وتألق الحارس الأردني البديل يزيد أبو ليلى في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، منقذاً شباكه من هدف محقق، وسط استبسال دفاعي لتعديل النتيجة خلال الوقت الإضافي الطويل الذي احتسبه الحكم والمقدر بـ 10 دقائق.

وفي الدقيقة الـ 102 (90+12)، حسم المنتخب النمساوي المواجهة لصالحه بتسجيله الهدف الثالث عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم ماركو أرناوتوفيتش، واضعاً الكرة بزاوية أرضية على يسار الحارس، وذلك بعد عودة حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو (VAR) للتأكد من الحالة.