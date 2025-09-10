فرنسا تتغلب بصعوبة على آيسلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

عواصم-سانا

تخطى منتخب فرنسا ضيفه منتخب آيسلندا 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن المجموعة الرابعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 62، فيما سجل هدف منتخب آيسلندا الوحيد أندري غويجونسين في الدقيقة 21.

وأصبح رصيد مبابي 52 هدفاً مع منتخب بلاده، متخطياً رقم النجم السابق للمنتخب تيري هنري 51 هدفاً على لائحة الهدافين التاريخيين، التي يتصدرها أولفييه جيرو 57.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما احتل منتخب آيسلندا المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وفي مباراة ثانية ضمن التصفيات، تغلب منتخب البرتغال على مضيفه المجري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

وسجل منتخب المجر أولاً عن طريق بارناباس فارغ في الدقيقة 21، لكن المنتخب البرتغالي أدرك التعادل بهدف برناردو سيلفا في الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني أحرز كريستيانو رونالدو هدف التقدم للمنتخب البرتغالي من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليمنح بلاده التقدم، قبل أن يعود فارغاً ليسجل التعادل في الدقيقة 84، لكن كانسيلو أنقذ البرتغال بهدف في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بعد أن فاز في الجولة الماضية على حساب أرمينيا بنتيجة 5-0، ويحتل منتخب أرمينيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على أيرلندا بنتيجة 2-1 في وقت سابق، ويبقى رصيد المجر عند نقطة واحدة بالتساوي مع أيرلندا.