منتخبا غانا وبنما يفتتحان مشوارهما المونديالي بمواجهة متكافئة

تورنتو-سانا

يستهل منتخبا غانا وبنما لكرة القدم مشوارهما في بطولة كأس العالم 2026 عندما يلتقيان في الثانية من فجر يوم غد الخميس بتوقيت دمشق، على أرضية ملعب “استاد تورنتو” في كندا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة.

وتحظى المباراة بأهمية بالغة لكلا الطرفين، في ظل السعي المشترك لتحقيق بداية قوية وكسب النقاط الثلاث التي ستمنح صاحبها دفعة مبكرة في سباق المنافسة على بطاقتي التأهل للدور المقبل، قبل الدخول في مواجهات أكثر صعوبة أمام إنكلترا وكرواتيا.

ويسجل غانا حضوره الخامس في تاريخ نهائيات كأس العالم، وسط طموحات كبيرة لاستعادة بريقه العالمي وتعويض الخروج المبكر من دور المجموعات في نسختي البرازيل 2014 وقطر 2022، مستنداً إلى مشواره المميز في التصفيات الأفريقية التي تصدر فيها مجموعته بجدارة.

في المقابل، يخوض منتخب بنما مشاركته الثانية تاريخياً في المونديال بعد ظهوره الأول في نسخة روسيا 2018، بيد أنه يدخل نسخة 2026 بصورة مغايرة ومستويات متطورة، بعد أن فرض نفسه كأحد أبرز منتخبات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) وتصدر مجموعته بالتصفيات بثقة كبيرة.

تضم المجموعة الثانية عشرة إضافة إلى غانا وبنما، منتخبي إنكلترا وكرواتيا.