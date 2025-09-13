مواجهات قوية في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

تستكمل الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم والذي عاد ليستأنف منافساته بعد فترة التوقف الدولية، اليوم بأربع مواجهات رئيسية.

ويلتقي اليوم ريال مدريد متصدر الترتيب مع ريال سوسيداد، ويلعب أتلتيكو مدريد مع فياريال، وخيتافي مع ريال أوفييدو، بينما يواجه أتلتيك بلباو منافسه ألافيس.

وتختتم الجولة غداً بست مباريات، أبرزها برشلونة ضد رايو فاليكانو وفالنسيا ضد جيرونا.

وتبدو المنافسة قوية بين فرق المقدمة، حيث يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ 9 نقاط متساوياً مع أتلتيك بيلباو بالرصيد ذاته لكنه يتقدم عليه بفارق الأهداف، بينما يأتي فياريال وبرشلونة وإسبانيول ثالثاً ورابعاً وخامساً على التوالي بسبع نقاط لكل منهم، بينما تسعى الفرق المتوسطة إلى تعزيز مراكزها في جدول الترتيب.

وكانت الجولة الرابعة انطلقت أمس،وشهدت تعادل إشبيلية وإلتشي سلباً.