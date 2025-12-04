مباراة ودية بين فريقي التحرير والنصر في الذكرى السنوية الأولى للتحرير

IMG 6841 مباراة ودية بين فريقي التحرير والنصر في الذكرى السنوية الأولى للتحرير

حماة-سانا

أقيمت اليوم على أرض الملعب البلدي بحماة مباراة ودية بكرة القدم بين فريقي النصر والتحرير، وذلك ضمن احتفالات محافظة حماة بالذكرى السنوية الأولى للتحرير.

IMG 6848 مباراة ودية بين فريقي التحرير والنصر في الذكرى السنوية الأولى للتحرير

وأوضح مدير الرياضة والشباب بحماة مكرم كيلاني لمراسل سانا أن الهدف من المباراة هو إيصال رسالة للعالم أن الرياضة هي أساس الحياة لجميع الشعوب، مبيناً أن المباراة كانت كرنفالية، وتم خلالها استرجاع الذكريات الجميلة في رياضة كرة القدم.

بدوره بين اللاعب زاهر جلاغي أن المباراة ضمت لاعبين من أعمار ومستويات مختلفة من الهواة والمخضرمين والمسنين وأخذت طابع تآلف ومحبة في ذكرى التحرير من النظام البائد.

وتأتي هذه المباراة الكرنفالية ضمن الفعاليات الاحتفالية في محافظة حماة لذكرى التحرير، حيث تستعد المحافظة غداً لإقامة كرنفال احتفالي غداً في ساحة العاصي بهذه المناسبة.

IMG 6860 مباراة ودية بين فريقي التحرير والنصر في الذكرى السنوية الأولى للتحرير
IMG 6859 مباراة ودية بين فريقي التحرير والنصر في الذكرى السنوية الأولى للتحرير
