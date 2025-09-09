منتدى رياضي لنادي خان شيخون لدعم مسيرته في الدوري الممتاز لكرة القدم

من جهته أوضح المدير الفني بالنادي عبد الوهاب مخزوم، أن النادي يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن النادي لأول مرة يتأهل للدوري الممتاز و يواجه عدداً من الصعوبات، وقد تعاقد مع لاعبين جدد وحافظ على كوادره بهدف المنافسة، بالرغم من أن التكلفة المادية عالية جداً مقارنة بالإمكانات المتاحة.