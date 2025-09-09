منتدى رياضي لنادي خان شيخون لدعم مسيرته في الدوري الممتاز لكرة القدم

IMG 7511 منتدى رياضي لنادي خان شيخون لدعم مسيرته في الدوري الممتاز لكرة القدم

إدلب-سانا

انطلق اليوم في مدينة إدلب المنتدى الرياضي الأول لنادي خان شيخون، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على مسيرة النادي في المرحلة المقبلة، واستقطاب الدعم قبيل خوض غمار الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في تاريخه.

IMG 7473 منتدى رياضي لنادي خان شيخون لدعم مسيرته في الدوري الممتاز لكرة القدم

و عبّر اللاعب إسماعيل محمد عن أهمية هذا الحدث قائلاً: اليوم نصنع تاريخاً جديداً لنادي خان شيخون، وهذا المنتدى هدفه مساعدة النادي للمنافسة في الدوري، الذي يحتاج لإمكانيات مالية كبيرة.

IMG 7446 منتدى رياضي لنادي خان شيخون لدعم مسيرته في الدوري الممتاز لكرة القدم

من جهته أوضح المدير الفني بالنادي عبد الوهاب مخزوم، أن النادي يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن النادي لأول مرة يتأهل للدوري الممتاز و يواجه عدداً من الصعوبات، وقد تعاقد مع لاعبين جدد وحافظ على كوادره بهدف المنافسة، بالرغم من أن التكلفة المادية عالية جداً مقارنة بالإمكانات المتاحة.

IMG 7487 منتدى رياضي لنادي خان شيخون لدعم مسيرته في الدوري الممتاز لكرة القدم

وكان نادي خان شيخون حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على أهلي الميادين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-2 خلال منافسات الدور المؤهل.

تشيلسي يحجز مقعداً في نصف نهائي مونديال الأندية على حساب بالميراس
الوحدة بطلاً للدوري السوري بكرة السلة للرجال-فيديو
بعد تخطيه لومان… باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي كأس فرنسا
النرويجي هالاند يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا
طرابزون يتأهل إلى نهائي كأس تركيا بكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك