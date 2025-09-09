منتدى رياضي لنادي خان شيخون لدعم مسيرته في الدوري الممتاز لكرة القدم

إدلب-سانا
انطلق اليوم في مدينة إدلب المنتدى الرياضي الأول لنادي خان شيخون، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على مسيرة النادي في المرحلة المقبلة، واستقطاب الدعم قبيل خوض غمار الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، الذي يشارك فيه للمرة الأولى في تاريخه.
و عبّر اللاعب إسماعيل محمد عن أهمية هذا الحدث قائلاً: اليوم نصنع تاريخاً جديداً لنادي خان شيخون، وهذا المنتدى هدفه مساعدة النادي للمنافسة في الدوري، الذي يحتاج لإمكانيات مالية كبيرة.
من جهته أوضح المدير الفني بالنادي عبد الوهاب مخزوم، أن النادي يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن النادي لأول مرة يتأهل للدوري الممتاز و يواجه عدداً من الصعوبات، وقد تعاقد مع لاعبين جدد وحافظ على كوادره بهدف المنافسة، بالرغم من أن التكلفة المادية عالية جداً مقارنة بالإمكانات المتاحة.
وكان نادي خان شيخون حقق إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على أهلي الميادين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-2 خلال منافسات الدور المؤهل.