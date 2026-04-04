اتحاد كرة المضرب يقيم دورتين تدريبيتين للتنس التمهيدي

دمشق-سانا

ضمن خطته في مجال التأهيل والتدريب لعام 2026، يقيم اتحاد كرة المضرب دورتين تدريبيتين للتنس التمهيدي لكوادره بهدف تطوير المهارات الفنية، وتعزيز قاعدة اللعبة.

وتنطلق الدورة الأولى في دمشق خلال الفترة من الـ 6 إلى الـ 9 من الشهر الجاري، بمشاركة كوادر من محافظات دمشق وريف دمشق والسويداء وحمص والقنيطرة.

أما الدورة الثانية فتقام في اللاذقية خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 16 من الشهر نفسه، وتضم كوادر من محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحلب وإدلب والحسكة ودير الزور والرقة.

وفي ختام كل دورة ينظم الاتحاد فعالية خاصة للاعبين الصغار من عمر 5 إلى 10 سنوات تشكل اختباراً عملياً للمشاركين في الدورات، وفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة في اللعبة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك