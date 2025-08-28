اليوم… سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

باريس-سانا

تُسحب اليوم قرعة دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق.

وبحسب لوائح دوري أبطال أوروبا تُلعب جميع مباريات مرحلة المجموعات والتي تضم 36 فريقاً، وفقاً لنظام الدوري، حيث يلعب كل نادٍ أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه.

وقُسمت الفرق إلى أربعة مستويات بناءً على تصنيفها وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي “اليويفا” وهي في المستوى الأول: باريس سان جيرمان (فرنسا)، وريال مدريد (إسبانيا)، ومانشستر سيتي (إنجلترا)، وبايرن ميونخ (ألمانيا)، وليفربول (إنكلترا)، وإنترميلان (إيطاليا)، وتشيلسي (إنكلترا)، وبوروسيا دورتموند (ألمانيا)، وبرشلونة (إسبانيا).

وفي المستوى الثاني: أرسنال (إنكلترا)، وباير ليفركوزن (ألمانيا)، وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وبنفيكا (البرتغال)، وأتالانتا (إيطاليا)، وفياريال (إسبانيا)، ويوفنتوس (إيطاليا)، وآينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، وكلوب بروج (بلجيكا).

وفي المستوى الثالث: توتنهام (إنكلترا)، وآيندهوفن (هولندا)، وأياكس أمستردام (هولندا)، ونابولي (إيطاليا)، وسبورتينغ لشبونة (البرتغال)، وأولمبياكوس (اليونان)، وسلافيا براغ (التشيك)، وبودو/جليمت (النرويج)، وبودو/جليمت (النرويج)، ومرسيليا (فرنسا).

وضم المستوى الرابع: كوبنهاغن (الدنمارك)، وموناكو (فرنسا)، وغلطة سراي (تركيا)، واتحاد سانت جيلويز (بلجيكا)، وكاراباخ (أذربيجان)، وأتلتيك بلباو (إسبانيا)، ونيوكاسل (إنكلترا)، وبافوس (قبرص)، وكايرات ألماتي (كازاخستان).

وسيُسحب كل فريق على حدة، بدءاً من المستوى الأول، ثم سيتم اختيار ثمانية منافسين لكل نادٍ عبر البرنامج الآلي للاتحاد الأوروبي، بحيث لا يُسمح بإقامة مباريات دور المجموعات ضد فرق من نفس البلد، أو لعب أكثر من مباراتين ضد فرق من بلد آخر.