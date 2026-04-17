سوريا ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان وتؤكد دعمها لاستقرار المنطقة

دمشق-سانا

رحبت سوريا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدةً أنّ هذه الخطوة تمثّل تطوراً مهماً لمنع المزيد من التوتر في المنطقة.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الجمعة، إلى أنّ سوريا كانت ولا تزال تدعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وإلى حماية أمن شعبه الشقيق.

وأضافت وزارة الخارجية: إن سوريا تعرب عن تقديرها للجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، وتؤكد استعدادها الدائم للمساعدة في كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة العربية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مدة 10 أيام.

