السيدة لطيفة الدروبي تزور مدرسة “الإبداع” في داريا وتطّلع على واقع العملية التعليمية

ريف دمشق-سانا

زارت عقيلة فخامة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي، أمس الخميس مدرسة “الإبداع” في مدينة داريا بريف دمشق، واطّلعت على واقع العملية التعليمية في المدرسة، بعد إعادة تأهيلها وعودتها لاستقبال الطالبات.

واستهلت السيدة الدروبي الزيارة بجولة في الصفوف الدراسية، التقت خلالها الطالبات والكادر التدريسي، واستمعت إلى تجاربهن التعليمية، وأبرز التحديات التي يواجهنها في مسيرتهن الدراسية، مؤكدةً أهمية دعم البيئة التعليمية وتعزيز دور المدرسة في بناء مستقبل الأجيال.

كما حضرت برنامجاً فنياً وثقافياً قدّمته طالبات المدرسة، وتخللته تلاوة من القرآن الكريم، وقصائد شعرية، وأنشودة جماعية، قبل أن تعقد لقاءً مع إدارة المدرسة والمعلمات للاطلاع على واقع التعليم في المنطقة، واحتياجات الكادر التدريسي.

يُذكر أن مدرسة “الإبداع” أُعيد ترميمها خلال عام 2025 بجهود جمعية القلوب الرحيمة ومجموعة من النساء الدمشقيات، لتعود إلى أداء دورها التربوي في خدمة طالبات مدينة داريا.