دراسة تحذّر من تراجع مهارات التفكير النقدي مع الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

حذّرت دراسة حديثة صادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) من أن الاستخدام المفرط لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد ينعكس سلباً على بعض مهارات التفكير النقدي، ولا سيما القدرة على التمييز بين المعلومات المضللة والمحتوى الصحيح، رغم ما توفره هذه الأدوات من تحسين فوري في الأداء.

ووفقاً لما أورده الموقع الرسمي للمعهد مؤخراً، فقد تابعت الدراسةُ 67 مشاركاً على مدى أربعة أسابيع، حيث استخدم جزء منهم مساعداً ذكياً يعتمد على نموذج GPT-4o ومتصلاً بمحرك بحث، في حين خضع آخرون لاختبارات دون أي دعم تقني، بهدف قياس أثر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الحكم والتحليل المستقل.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين استخدموا المساعد الذكي حققوا تحسناً بنسبة 21% في تحديد الأخبار والصور الصحيحة، إلا أن قدرتهم على اكتشاف المعلومات المضللة تراجعت لاحقاً بنسبة 15.3% عند إعادة الاختبار دون استخدام الأداة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا التراجع يرتبط بما وصفه الباحثون بـ“ؤالاعتماد المعرفي”، حيث يميل المستخدم إلى تلقي الإجابات الجاهزة بدلاً من ممارسة التحليل الذهني، ما قد يؤدي على المدى الطويل إلى إضعاف مهارات التفكير النقدي، رغم الشعور الذاتي بتحسن الأداء.

وفي الختام، يبرز أن الاستخدام المتوازن لأدوات الذكاء الاصطناعي يظل ضرورة للحفاظ على مهارات التفكير النقدي، وضمان عدم تحوّل هذه التقنيات من وسيلة مساعدة إلى اعتماد كامل يحدّ من القدرات الذهنية على المدى الطويل.

