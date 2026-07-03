روبوتات صينية تنجز 6 أيام عمل متواصلة داخل مصنع بنسبة نجاح شبه كاملة

بكين-سانا

نجحت مجموعة من الروبوتات البشرية المطورة بالصين في إتمام نوبة عمل صناعية استمرت 6 أيام متواصلة داخل أحد المصانع، محققة نسبة نجاح بلغت 99.99 بالمئة، في تجربة تُعد من أبرز التطبيقات العملية لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتجسد في بيئات الإنتاج الحقيقية.

وبحسب ما نقلت صحيفة The Independent أول أمس، أوضحت شركة Agibot ومقرها شنغهاي، أن الروبوتات نفذت مهام فحص الجودة ومناولة المواد داخل مصنع في مدينة نانتشانغ شرق الصين، حيث عملت لأكثر من 64 ساعة متواصلة وأنجزت أكثر من 60 ألف مهمة إنتاجية.

وأشارت الشركة إلى أن التجربة بُثت مباشرة عبر الإنترنت بهدف إظهار قدرة الروبوتات على العمل في بيئات صناعية واقعية بعيداً عن ظروف المختبرات، وإثبات جاهزيتها للاستخدام التجاري في خطوط الإنتاج.

وأوضح مسؤولو الشركة أن التحدي الحالي لم يعد مرتبطاً بقدرات الروبوتات النظرية، بل بقدرتها على العمل المستقر داخل المصانع وتحقيق قيمة اقتصادية فعلية، في ظل توسع الاعتماد على الأتمتة الذكية.

وتشير تقديرات دولية إلى تزايد الاهتمام العالمي بالروبوتات البشرية، مع توقعات بنمو كبير في أعدادها خلال السنوات المقبلة، رغم استمرار الفجوة بين الطموحات الصناعية ومستوى الانتشار الفعلي في الأسواق.