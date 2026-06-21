النرويج تشدد ضوابط الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية لحماية مهارات التعلم الأساسية

أوسلو-سانا

أعلنت النرويج فرض قيود جديدة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل المدارس الابتدائية، في خطوة تهدف إلى حماية مهارات القراءة والكتابة والتفكير النقدي لدى الأطفال، وسط تزايد المخاوف من الاعتماد المفرط على هذه التقنيات في المراحل التعليمية المبكرة.

وبحسب ما أوردته NRK (هيئة الإذاعة النرويجية الرسمية) أول أمس، فإن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل في أواخر آب القادم، وتشمل حظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على طلاب الصفوف من الأول حتى السابع، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً، داخل العملية التعليمية.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، على أن الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تجاوز الطلاب مراحل تعليمية أساسية، ما يستدعي التركيز على تنمية المهارات الجوهرية مثل الحساب والقراءة والكتابة في هذه الفئة العمرية.

وبموجب القرار الجديد، سُمح للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاماً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تحت إشراف المعلمين فقط، في حين يُشجَّع الطلاب من عمر 17 عاماً فما فوق على استخدام هذه التقنيات بشكل مستقل ولكن ضمن أطر تعليمية واضحة ومسؤولة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تتبناها النرويج لتنظيم حضور التكنولوجيا في البيئة التعليمية، بعد أن كانت قد فرضت في عام 2024 حظراً على استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس، وهو ما أسهم بحسب تقييمات حكومية في تحسين الأداء الأكاديمي وتقليل حالات التنمر المدرسي وتراجع المشكلات النفسية بين الطلاب.

كما تعمل الحكومة النرويجية حالياً على إعداد تشريع جديد قد يمنع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في إطار توجه متصاعد لتعزيز الرقابة على التقنيات الموجهة للقُصّر.