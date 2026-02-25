آبل تطلق أدوات جديدة للتحقق من العمر وتعزيز حماية الأطفال

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل الأمريكية إطلاق حزمة أدوات مخصصة للتحقق من أعمار المستخدمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال وضمان التزام التطبيقات بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتصنيف العمري.

ووفقاً لما أورده موقع «تك كرانش» التقني، تتضمن التحديثات حظر بعض التطبيقات الموجهة للبالغين في دول مثل البرازيل وأستراليا وسنغافورة، إلى جانب توسيع نطاق الأدوات لتتوافق مع التشريعات المعتمدة في ولايتي يوتا ولويزيانا بالولايات المتحدة.

وتعتمد الميزة الجديدة على واجهة برمجة تطبيقات تتيح تحديد الفئة العمرية للمستخدم، دون الكشف عن بياناته الشخصية الحساسة، مثل تاريخ الميلاد، ما يوفر آلية تحقق تراعي الخصوصية، كما تمكّن التطبيقات من التفاعل مع النظام تلقائياً لتأكيد العمر، وإشعار المطورين بضرورة الحصول على موافقة ولي الأمر، عند إجراء تغييرات جوهرية.

وشملت التحديثات أيضاً إعادة تصنيف بعض الألعاب التي تحتوي على آليات شبيهة بالمقامرة، مثل «صناديق الحظ»، في إطار الحد من تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه عالمي، لتحديث أنظمة التحقق والتصنيف العمري في الأجهزة والمنصات الرقمية، في مسعى لتحقيق توازن بين حماية الفئات العمرية الأصغر والامتثال للتشريعات، مع الحفاظ على تجربة استخدام آمنة وسلسة.