علماء نمساويون يبتكرون “باركود” يخزن 2 تيرابايت على ورقة

فيينا -سانا

نجح علماء الفيزياء في جامعة فيينا التقنية بالنمسا، بالتعاون مع شركة سيرابايت لتكنولوجيا تخزين البيانات، بتصنيع أصغر باركود بنظام “كيو آر كود” على الإطلاق.

ونقلت قناة “الجزيرة” عن البروفيسور “بول مايرهوفر” من معهد علوم وتكنولوجيا المواد قوله: إن “آلية تصنيع هذا الباركود اعتمدت على تقنية تسمى الحفر بحزمة أيونية مركزة، وفيها يتم إطلاق حزمة دقيقة من الأيونات، لتقوم هذه الحزمة بحفر نقاط صغيرة جداً داخل طبقة رقيقة من مادة نيتريد الكروم، وهي مادة خزفية شديدة الصلابة”.

وأضاف مايرهوفر: إن مساحة الباركود الجديد تبلغ 1.98 ميكرومتر مربع، والميكرومتر يساوي واحداً من مليون من المتر، أي أن هذا الباركود، الذي تم تسجيله رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أصغر من البكتيريا نفسها.

وبما أن الباركود الجديد أصغر من البكتيريا، فلا يمكن رؤيته إلا باستخدام “المجهر الإلكتروني”، الذي يستخدم حزم إلكترونات قصيرة الموجة قادرة على رؤية أشياء صغيرة للغاية.

ويقدر علماء جامعة فيينا التقنية أنه يمكن تخزين أكثر من 2 تيرابايت من البيانات، على مساحة تعادل ورقة “إيه فور” واحدة فقط، أي أن ورقة واحدة قد تحمل بيانات أكثر من معظم الحواسيب المحمولة.

يشار إلى أنه من المزايا المهمة للباركود الجديد وفقاً للعلماء، فإن عمره أطول من وسائط التخزين الحالية قياساً بوسائط التخزين الحالية، لأنه مصنوع من مادة خزفية مستقرة للغاية، وهذا قد يسمح للبيانات بأن تبقى مقروءة لآلاف السنين.