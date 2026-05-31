إطلاق 29 قمراً صناعياً ضمن مهمة “أمازون ليو 7” لتعزيز شبكة الإنترنت الفضائي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “يونايتد لونش ألاينس” المتخصصة في مجال إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية إلى الفضاء، نجاح إطلاق صاروخ “أطلس 5” الذي حمل 29 قمراً صناعياً لصالح كوكبة “أمازون ليو” للإنترنت الفضائي، في مهمة تهدف إلى تعزيز التوسع في خدمات الاتصال عبر المدار الأرضي المنخفض، ودعم التوجه نحو تشغيل تجاري أوسع للشبكة.

وذكرت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها أمس السبت، أن عملية الإطلاق جرت يوم الـ 29 من أيار عند الساعة الـ 7:53 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مجمع الإطلاق رقم /41/ في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء الأمريكية بولاية فلوريدا، حيث تم نشر الأقمار الصناعية بنجاح، ووضعها في المدار المحدد، ضمن مهمة تحمل اسم “ليو 7” لصالح شركة أمازون.

وأوضحت “يونايتد لونش ألاينس”، أن هذه المهمة رفعت عدد الأقمار الصناعية التي تم نشرها ضمن كوكبة “أمازون ليو” إلى 331 قمراً، فيما نفذت الشركة إطلاق 197 قمراً من إجمالي هذه الكوكبة حتى الآن، في إطار شراكة مستمرة مع أمازون، لتطوير مشروع الإنترنت الفضائي.

وأكدت الشركة أن الحمولات التجارية باتت تمثل ما يصل إلى 50 بالمئة من أعمالها، في ظل تنامي الطلب العالمي على خدمات الإطلاق الفضائي للأقمار الصناعية التجارية.

وأشار غاري ونتز، نائب رئيس برامج “أطلس وفولكان” في الشركة، إلى أن الشراكة مع أمازون تسهم في تعزيز البنية الأساسية لكوكبة الإنترنت الفضائي، وتقريب المشروع من مرحلة التشغيل التجاري الكامل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المنافسة العالمية المتصاعدة في قطاع الإنترنت الفضائي، مع تسابق الشركات الكبرى على توسيع شبكات الأقمار الصناعية منخفضة المدار لتقديم خدمات اتصال عالمية عالية السرعة.