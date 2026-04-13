ببغاء يخوض تجربة فريدة تحت الماء داخل “غواصة” بلاستيكية

واشنطن-سانا

خاض ببغاء يُدعى “بيبي” تجربة غير مألوفة تمثلت في استكشاف أعماق مياه المحيط الأطلسي داخل غواصة صغيرة صُممت خصيصاً له، في مغامرة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الببغاء وهو من نوع الجناح الأبيض، اعتاد مرافقة مالكه في أنشطة غير تقليدية، شملت القفز المظلي وركوب الدراجات لمسافات طويلة والتزلج، فيما جاءت مغامرته الأخيرة عبر غواصة بدائية صُنعت من علبة طعام بلاستيكية مزودة بخزان هواء، أطلق عليها اسم “بيبوسفير”.

وحقق مقطع فيديو يوثق رحلة الببغاء تحت الماء أكثر من 4.3 ملايين مشاهدة عبر منصة إنستغرام، كما عُرض منذ أيام قليلة في برنامج “ذا ليت شو مع ستيفن كولبير”، وسط تعليقات ساخرة حول وصف المركبة بالغواصة.

وأثارت التجربة جدلاً بين المتابعين، حيث انتقد البعض تعريض الطائر لمخاطر محتملة، في حين أكد مالكه ستيفن لور، أن الببغاء البالغ من العمر ست سنوات، خضع لتدريب مسبق داخل المنزل، ولم يُظهر أي علامات خوف أو توتر.

وأوضح لور أن “بيبي” دخل الماء طوعاً واستمتع بالتجربة، مشيراً إلى احتمال تكرارها مستقبلاً، كون الببغاء يفضل خوض المغامرات على البقاء في أماكن مغلقة.

يُذكر أن لور تعرّف إلى الببغاء عام 2020 في متجر للحيوانات الأليفة بولاية فلوريدا، حيث لفت انتباهه بسلوكه المرح، قبل أن يقرر اقتناءه ويمنحه هذا الاسم.