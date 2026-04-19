“غوغل” تتيح ميزة دفاتر الملاحظات لمستخدمي “جيميناي” لتعزيز تنظيم المحتوى والملفات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” عن إتاحة ميزة “دفاتر الملاحظات” لمستخدمي تطبيق الذكاء الاصطناعي “جيميناي”، بعد أن كانت مقتصرة سابقاً على المشتركين في خدماتها المدفوعة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للموقع الرسمي للشركة، تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية تجميع المحادثات والملفات والمصادر ضمن مشروع واحد، ما يسهم في تسهيل إدارة المحتوى والعودة إليه دون الحاجة إلى إعادة البدء في كل مرة.

وبيّنت “غوغل” أن قسم “دفاتر الملاحظات” يظهر ضمن اللوحة الجانبية للتطبيق، حيث يمكن حفظ المحادثات وتنظيمها، إضافة إلى استخدام تعليمات مخصصة للتحكم في أسلوب الردود أو تعطيل خاصية الذاكرة حسب رغبة المستخدم.

كما يتميز النظام بإمكانية التكامل مع أدوات عرض متعددة، بما في ذلك الفيديو والرسوم البيانية، دون الحاجة إلى نقل المصادر يدوياً، ما يعزز من مرونة الاستخدام داخل بيئة العمل الرقمية.

وأشارت الشركة إلى أن النسخة المجانية من الميزة تتيح إضافة ما يصل إلى 50 مصدراً لكل دفتر ملاحظات، في حين توفر النسخة المدفوعة “ترا” إمكانية إضافة ما يصل إلى 600 مصدر، بما يمنح المستخدمين خيارات أوسع لإدارة البيانات.

وتتوفر الميزة حالياً عبر الويب، على أن يتم توسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة لتشمل تطبيقات الهواتف المحمولة وأنظمة تشغيل أخرى مثل “ماك”.