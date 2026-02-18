شراكة موسعة بين «آبل» و«تيك توك» لدمج خدمة الموسيقا داخل التطبيق

واشنطن-سانا

أعلنت شركتا «آبل» و«تيك توك» توسيع شراكتهما التقنية لعام 2026، عبر إطلاق مزايا جديدة تتيح لمستخدمي منصة الفيديوهات القصيرة تشغيل الأغاني الكاملة من «آبل ميوزك» مباشرة داخل التطبيق، من دون الحاجة إلى الانتقال إلى تطبيق آخر.

وذكرت مواقع تقنية متخصصة، من بينها «9to5Mac» و«Apple Insider»، أن التكامل الجديد يستند إلى تحديث بروتوكول «MusicKit API» الخاص بـ«آبل»، ما يسمح بدمج مشغل موسيقي متكامل داخل واجهة «تيك توك»، مع إتاحة خيار «تشغيل الأغنية كاملة»، للمشتركين في الخدمة.

ويتيح هذا التطوير للمستخدمين الاستماع إلى المقاطع الموسيقية كاملة بجودة عالية، بدلاً من الاكتفاء بالمقاطع القصيرة المعتادة، كما يعزز ميزة إضافة الأغاني إلى قوائم التشغيل تلقائياً، بما يسهم في تحويل التفاعل مع المقاطع الرائجة إلى استماع دائم عبر منصات البث.

ويرى محللون أن الخطوة تمثل تبادلاً استراتيجياً للمصالح، إذ تستفيد «آبل» من خوارزميات اكتشاف المحتوى في «تيك توك» لزيادة قاعدة مشتركيها، فيما تسعى المنصة إلى إطالة مدة بقاء المستخدمين داخل التطبيق، وتقليل انتقالهم إلى خدمات أخرى.

يذكر أن تقارير تقنية، أظهرت مؤخراً أن المزايا الجديدة بدأت بالظهور تدريجياً في عدد من الأسواق، على أن يتم تعميمها عالمياً خلال الأشهر المقبلة، في إطار توجه متصاعد، لدمج خدمات البث الموسيقي داخل بيئات التواصل الاجتماعي.