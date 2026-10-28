التفويض المصري للدفاع عن السعودية.. ردع محسوب لحماية الأمن القومي واحتواء ‏التصعيد

دمشق/القاهرة-سانا‏

تواجه مصر، في ظل التطورات المتسارعة في البحر الأحمر وتصاعد الهجمات التي ‏تتعرض لها السعودية، معادلة دقيقة تقوم على دعم أمن المملكة وحماية المصالح ‏الاستراتيجية المصرية، مع تجنّب اتساع التوتر الإقليمي وانزلاقه إلى مواجهة أوسع.‏

ويكتسب التفويض الذي منحه مجلس النواب المصري، بأغلبية الثلثين في 26 تشرين ‏الأول الجاري، للرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ التدابير اللازمة لدعم السعودية، ‏بالتنسيق مع الرياض، أهمية خاصة في ضوء ارتباط أمن المملكة بالأمن القومي ‏المصري، ومخاطر التصعيد على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد ‏الممرات الحيوية للتجارة الدولية والبوابة البحرية المؤدية إلى قناة السويس.‏

ولا يعني التفويض بالضرورة التوجه إلى حرب جديدة أو شن عمليات عسكرية داخل ‏اليمن، إذ أكد السيسي أن أي جهد عسكري مصري سيكون دفاعياً ويقتصر على ‏حماية الأراضي السعودية وحدودها، فيما تظل طبيعة الدعم وتوقيته وحجمه مرتبطة ‏بتطورات الميدان والتنسيق بين البلدين.‏

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تنفذها ‏ميليشيا الحوثي ضد السعودية، وما تثيره من مخاطر على أمن الممرات البحرية وحركة ‏التجارة، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي قد تطال مصر والمنطقة في حال ‏اتساع المواجهة.‏

أمن الخليج في صلب الحسابات المصرية

ويعدّ التفويض البرلماني امتداداً للموقف الذي أعلنه مجلس الدفاع الوطني المصري في ‌‏18 تشرين الأول الجاري، مؤكداً التضامن مع السعودية وتقديم أشكال الدعم اللازمة ‏والممكنة لها، بالتوازي مع تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد ‏والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات الإقليمية.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون العربية والدولية نوفل البرادعي، في ‏حديث إلى سانا، أن التحرك المصري يأتي في إطار معاهدة الدفاع العربي المشترك، ‏ويجسد اعتبار أمن الخليج جزءاً من الأمن القومي المصري.‏

واستحضر البرادعي في هذا السياق مفهوم “مسافة السكة”، الذي يشير إلى جاهزية ‏القوات المسلحة المصرية للتحرك نحو أي منطقة عربية ‏تتعرض للتهديد، معتبراً أن ‏التأكيد على الدفاع عن السعودية يحمل رسالة بشأن مركزية الأمن القومي ‏العربي في ‏الحسابات المصرية.‏

تحديات إقليمية تضغط على الأمن القومي المصري

ويأتي التحرك المصري في وقت تواجه فيه القاهرة تحديات أمنية متشابكة على أكثر ‏من جبهة، من تداعيات الحرب في السودان على حدودها الجنوبية، إلى التوترات ‏المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي وأمن مياه النيل، فضلاً عن استمرار حالة عدم ‏الاستقرار في ليبيا غرباً، وما خلفته الحرب في غزة منذ تشرين الأول 2023 من ‏تداعيات إقليمية.‏

وأشار البرادعي إلى أن الصراعات الممتدة في عدد من الدول العربية المجاورة لمصر ‏تزيد الضغوط على الأمن الإقليمي، ما يجعل احتواء التوترات ومنع تحولها إلى أزمات ‏مزمنة من المصالح المشتركة لدول المنطقة.‏

البحر الأحمر.. مصالح استراتيجية واقتصادية

ولا تقتصر أهمية البحر الأحمر بالنسبة إلى مصر على البعد الأمني، بل تمتد إلى ‏المصالح الاقتصادية المرتبطة بحركة الملاحة في قناة السويس، التي تمثل ممراً رئيسياً ‏للتجارة بين الشرق والغرب.‏

وأوضح البرادعي أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ‏ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية وتكلفة النقل البحري، في وقت تواجه فيه مصر ‏تحديات اقتصادية من بينها تراجع إيرادات قناة السويس، وتأثر قطاعات حيوية بينها ‏السياحة بالتوترات الإقليمية.‏

وأضاف أن استمرار الهجمات التي تطال الممرات البحرية يضعف ثقة المستثمرين ‏ويرفع تكلفة النشاط الاقتصادي، ما يجعل احتواء التصعيد مصلحة مصرية مباشرة، ‏إلى جانب كونه ضرورة لحماية أمن المنطقة واستقرارها.‏

ولفت البرادعي إلى أن استمرار عدم الاستقرار في جنوب البحر الأحمر والقرن ‏الإفريقي، بالتزامن مع التوترات في محيط إثيوبيا وإريتريا والصومال، يزيد المخاطر ‏المحيطة بالممرات البحرية، ويجعل تداعياتها تتجاوز الدول المنخرطة مباشرة في ‏المواجهة.‏

وفي قراءته لاحتمالات اتساع المواجهة، رأى البرادعي أن لإيران دوراً في توجيه ميليشيا ‏الحوثي، معرباً عن أمله في أن تتعامل طهران بمسؤولية، بما يحول دون تعرض ‏القوات المصرية لأي هجمات أو انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.‏

وحذّر من أن اتساع المواجهة قد يتيح لإسرائيل ودول غربية أخرى توسيع نفوذها في ‏المنطقة، داعياً ميليشيا الحوثي إلى وقف اعتداءاتها على السعودية فوراً تجنباً ‏لاضطرار القوات المصرية إلى الرد،‏ ومؤكداً أن أي تحرك مصري يستهدف الدفاع ‏عن المملكة وأمن الدول العربية والمقدسات الإسلامية، وليس توسيع دائرة الصراع.‏

الدبلوماسية خيار لاحتواء التصعيد

بالتوازي مع الاستعدادات الدفاعية، يبرز المسار الدبلوماسي بوصفه أحد الخيارات ‏المطروحة لمنع اتساع المواجهة وتهيئة الظروف لمعالجة الخلافات الأمنية والسياسية.‏

وشدد البرادعي على أهمية التحركات القطرية والعمانية، بالتنسيق مع باكستان ومصر، ‏للضغط من أجل وقف الهجمات والاعتداءات، وتهيئة الظروف للعودة إلى ‏المفاوضات، بما يتيح معالجة المخاوف الأمنية والعسكرية بعيداً عن التصعيد.‏

وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، ‏حيث يحتاج ملايين السكان إلى الغذاء والدواء والوقود، ورأى البرادعي أن معالجة ‏المخاوف الأمنية عبر التفاوض من شأنها الحد من التوتر وتخفيف المعاناة الإنسانية، ‏بدلاً من دفع المنطقة إلى مواجهة أوسع.‏

وبينما يعزز التفويض المصري إمكانات الردع في مواجهة التهديدات التي تطال ‏السعودية‏، تبقى كيفية توظيفه مرتبطة بتطورات الميدان والتنسيق بين القاهرة والرياض، ‏في وقت تتزايد فيه المخاطر المحيطة بالممرات البحرية والمصالح الاقتصادية ‏الإقليمية.‏ وتتمثل المعادلة أمام مصر في الموازنة بين الدفاع عن أمن الخليج وصون مصالحها ‏الاستراتيجية في البحر الأحمر، والحفاظ على فرص الحل السياسي، بما يحول دون ‏اتساع التصعيد وتحوله إلى حرب إقليمية يصعب احتواء تداعياتها.‏