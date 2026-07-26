من روسيا إلى لبنان وإسرائيل.. الرئيس الشرع يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات

دمشق – سانا

أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا بلد مهم، وموقعها استراتيجي، وهي عقدة ربط تجارية كبيرة، ولكن النظام ‏البائد وبسبب سياساته طوال 60 عاماً عزلها عن كل محيطها الإقليمي والدولي.

وقال الرئيس الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة اليوم الأحد: “نحسن إرسال الرسائل إلى جميع دول العالم، وبدأنا تاريخاً جديداً لسوريا قابلته ‏الولايات المتحدة والدول الأوروبية بإيجابية كبيرة”.

وأوضح الرئيس الشرع أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لن يكون ذا جدوى كاملة ما لم يُرفع ‏اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مبيناً أن هناك مصالح كبيرة بين سوريا والدول الغربية، منها الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات.

وأضاف الرئيس الشرع: هناك علاقة تاريخية بين سوريا وروسيا، وتربطنا بها مصالح كبيرة، وقد سارعت لفتح صفحة جديدة معنا، ونعمل على تصحيح مسار العلاقة إلى الشكل الطبيعي، والنقاش عن مستقبل القواعد الروسية لم ينته إلى هذه اللحظة.

وقال الرئيس الشرع:‏ “نبحث مع الحكومة اللبنانية عن جملة من الحلول قد تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان، وأن يستفيد من حالة النهضة السورية الحالية، ولدينا تخوف كبير من انفجار الوضع داخل لبنان لأن ذلك سينعكس على سوريا بشكل سلبي”.

وأكد الرئيس الشرع أن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية سيترك نتائج سلبية كبيرة على المنطقة، ونحن ندعم أن تحتكر تطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب.

وأوضح الرئيس الشرع أن حزب الله شارك النظام البائد على مدى 14 عاماً في حربه الهمجية على الشعب السوري، وتسبب في التهجير وقتل عدداً كبيراً من الناس، ولا يزال حتى الآن يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية.

وشدد على أن الدولة السورية تحاول تمكين الدولة اللبنانية من الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، وأضاف: “نحن نحتاج إلى حلول واقعية وعملية حتى لو صبرنا عليها وتمهلنا في اتخاذ الخطوات والإجراءات النافعة”.

وتابع الرئيس الشرع: لسنا بصدد التدخلات العسكرية، وسوريا تمتلك عدة أوراق تقدمها للدولة اللبنانية لتتصرف هي بما تشاء.

وأكد الرئيس الشرع أن المنطقة تدفع اليوم ضريبة سياسات دعم إنشاء كيانات مسلحة داخل الدول وخارج سلطتها.

وقال: إن المنطقة تاريخياً هي منطقة أطماع، وكان الروم والفرس يتصارعون عليها، إلى أن استعادت قيمتها ووحّدت جانبها الداخلي، واستطاعت أن تتلافى المخاطر سواء من الشرق أو الغرب.

وأضاف الرئيس الشرع: لا ينبغي دائماً أن نكون مخيرين بين سياسات إسرائيلية وسياسات إيرانية طامعة في المنطقة، فيجب أن يكون للمنطقة سياسة خاصة بها وشخصيتها المستقلة.

وأوضح الرئيس الشرع أن إسرائيل لديها مطامع في المنطقة، ونحن نحاول الوصول إلى اتفاق أمني معها، وإشراك مجموعة كبيرة من الدول للضغط على إسرائيل لاتخاذ سياسة متوازنة تجاه سوريا.

ولفت الرئيس الشرع إلى أن سوريا تتجنب الدخول في صدامات مع إسرائيل، فليس من مصلحتها أن تدخل في صراعات عقيمة، داعياً إلى البحث عن مقاربات أكثر أماناً لشعوب المنطقة، وإعطائها فرصة للنمو والازدهار.

وقال الرئيس الشرع: “هناك عقبات في الاتفاق الأمني مع إسرائيل، فظروف المنطقة ليست هادئة ولا تزال هناك بعض الخروقات والاعتداءات من قبل الإسرائيليين، لكنها أقل من الفترة السابقة، ونحن نمارس عملاً دبلوماسياً كبيراً للوصول إلى أقل الأضرار، والدفع باتجاه الحلول السلمية”.

وبيّن الرئيس الشرع أن سوريا أيّدت إنشاء الدولة الفلسطينية، وهي مع المسار العربي ومع الاتفاقيات الملزمة عالمياً للوضع الفلسطيني.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا تحاول أن تجنّب نفسها الدخول في الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، وتأمل ألا يتسع أكثر، لافتاً إلى أن جزءاً من المتصدرين في الحرس الثوري الإيراني يعتقدون أن لهم أحقية في الخليج العربي، ويظنون أنه خاصرة رخوة، وهو ليس كذلك.

وأكد الرئيس الشرع أن العلاقة بين سوريا والعراق جيدة وهناك تحسن فيها، والعراق يحتاج إلى كثير من الموارد السورية، وسوريا تحتاج أيضاً، وبالتالي هناك مصالح كبيرة جداً بينهما، يجب أن تبنى وفق أسس صحيحة.

ولفت الرئيس الشرع إلى أن هناك مخاوف سوريّة من انتشار فصائل عراقية على الحدود لا تنضبط تحت القانون العراقي ذاته، وقال: “سياستنا واضحة تقوم على البناء والاستقرار والتنمية، وهذا يحتاج إلى رسائل إيجابية وعلاقات حسنة مع كل الدول”.

وأضاف:‏ نحن منفتحون على الجميع ونقف على مسافة واحدة منهم، ونتفهم الواقع العراقي الحالي.

وأكد الرئيس الشرع أن العلاقات السورية الخليجية جيدة، وهي علاقات استراتيجية، والاستثمارات في سوريا بدأت، وهي حريصة على نجاح أي استثمار يدخلها. وأوضح الرئيس الشرع أن حسن الإدارة هو الذي يأتي بالعوائد المالية الجيدة، وسوريا اليوم تمر بمرحلة إغلاق الفراغات، وهي تتجه بالاتجاه الصحيح، وليست هناك قدرة على حل كل المشاكل دفعة واحدة، بل تحاول أن توازن الأمور حسب الأولويات.



وقال الرئيس الشرع:‏ لسنا مع استيراد النماذج السياسية والتجارب الاقتصادية، بل نحاول الاستفادة منها وننقل منها ما يتناسب مع الواقع السوري.



وأشار إلى تشكيل هيئة لمعالجة ملف المفقودين في سوريا، وهي تعمل بشكل جيد ولكن الأرقام كبيرة وصادمة، مبيناً أن الدولة هي ولي الدم ولها الحق بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة والحفاظ على السلم الأهلي.



وأضاف الرئيس الشرع:‏ هناك بطء في تنفيذ الاتفاق المبرم مع قسد، ولكننا لا نزال نراهن على إنجاحه، مشدداً على أن سوريا ستكون بما يليق بتاريخها وحضارتها ومستقبلها.



وأوضح الرئيس الشرع أن النظام السابق همّش المنطقة الشرقية رغم غناها بالثروات البشرية والنفطية ‏والزراعية، مبيناً أن الطريق الواصل بين دمشق ودير الزور هو باتجاه واحد، ونسعى جاهدين ‏لإنشاء طريق جديد.‏



ولفت إلى أن التحقيقات ‏لا تزال‏ جارية للبحث عن سبب الحادث على طريق دمشق ‌‏- دير الزور، وأن الاحتمالات ترجح أن يكون عرضياً.‏

يتبع…