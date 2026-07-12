الرئيس أحمد الشرع يشارك في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب

دمشق-سانا

شارك الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب في مبنى المجلس بدمشق، بحضور وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والعدل.

وتوجّه الرئيس الشرع خلال الجلسة بكلمة إلى أعضاء المجلس والحضور، فيما أدى أعضاء المجلس القسم الدستوري بحضور السيد الرئيس، إيذاناً ببدء أعمال المجلس وممارسة مهامه الدستورية.

ويأتي تشكيل مجلس الشعب السوري بمن فيه الثلث المكمل ‏الذي صدرت قائمته في الأول ‏من تموز الجاري، كآلية ‏دستورية انتقالية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت، بهدف ‌‏ضمان قدرة المجلس على العمل ضمن الظروف الاستثنائية ‏التي تمر بها البلاد في مرحلة ‏ما بعد التحرير، وهي لا تعد ‏نموذجاً تشريعياً دائماً في سوريا، وإنما صيغة مرتبطة ‌‏بالمرحلة الراهنة.‏