الرئيس أحمد الشرع يشارك في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب

photo 2026 07 12 15 32 54 1 الرئيس أحمد الشرع يشارك في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب

دمشق-سانا

شارك الرئيس أحمد الشرع اليوم الأحد في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب في مبنى المجلس بدمشق، بحضور وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والعدل.

وتوجّه الرئيس الشرع خلال الجلسة بكلمة إلى أعضاء المجلس والحضور، فيما أدى أعضاء المجلس القسم الدستوري بحضور السيد الرئيس، إيذاناً ببدء أعمال المجلس وممارسة مهامه الدستورية.

ويأتي تشكيل مجلس الشعب السوري بمن فيه الثلث المكمل ‏الذي صدرت قائمته في الأول ‏من تموز الجاري، كآلية ‏دستورية انتقالية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت، بهدف ‌‏ضمان قدرة المجلس على العمل ضمن الظروف الاستثنائية ‏التي تمر بها البلاد في مرحلة ‏ما بعد التحرير، وهي لا تعد ‏نموذجاً تشريعياً دائماً في سوريا، وإنما صيغة مرتبطة ‌‏بالمرحلة الراهنة.‏

photo 2026 07 12 15 32 50 1 scaled الرئيس أحمد الشرع يشارك في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب
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photo 2026 07 12 15 33 02 1 scaled الرئيس أحمد الشرع يشارك في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب
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