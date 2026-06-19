المفتي الرفاعي يدعو للالتزام بالهدوء وترك معاقبة المجرمين للدولة تجنباً للفتنة

دمشق-سانا‏

دعا المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي أبناء الشعب السوري ‌‏‌‏إلى الالتزام بالهدوء والابتعاد عن أي تصرفات غير منضبطة قد تفتح باب الفتنة، مؤكداً ‌‏‌‏ضرورة ترك محاسبة المجرمين للدولة وأجهزتها المختصة.‏

وجاءت تصريحات المفتي العام في كلمة نشرها مجلس الإفتاء الأعلى اليوم الجمعة عبر ‌‏قناته الرسمية على تلغرام، حيث شدد على أن المطالبة بالعدالة ومحاسبة المتورطين في ‌‏الانتهاكات “حق مشروع”، لكنه أكد أن هذا الحق يجب أن يُمارس ضمن إطار الدولة ‌‏والقانون، بعيداً عن أي تصرفات فردية أو جماعية غير منظمة.‏

وأكد الرفاعي على أن ما مرّ به الشعب السوري من ظلمٍ ومعاناة على مدى ستين عاماً ‏جراء ممارسات النظام البائد، و أزلامه وجنده والقوى التي استعملها في محاربة الشعب ‏السوري يتطلب اليوم تصرفاً حكيماً بعيداً عن الفتن، مؤكداً ضرورة الالتزام بما تسير به ‏الدولة وعدم القيام بتصرفات تخرج عن المألوف، أو تخرج عن القانون.‏

وأوضح الرفاعي أن التجمعات والمظاهرات السلمية مقبولة إذا ‏التزمت بالضوابط القانونية ‏والتنظيمية، ولاسيما تلك التي تهدف إلى المطالبة بالإسراع في ‏مسار العدالة الانتقالية، ‏ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق ‏السوريين وانزال العقوبة المناسبة بحق ‏المجرمين الذين اعتقلوا.‏

و حذر المفتي العام من أن أي خروج عن هذه الأطر، سواء عبر مظاهرات ‏غير ‏منضبطة أو عبر اللجوء إلى الثأر الفردي، من شأنه أن يفتح الباب أمام “فتنة واسعة”، ‌‏ويؤدي إلى اضطراب في المجتمع، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات قد تعرقل جهود تحقيق ‌‏العدالة نفسها بدلاً من تعزيزها.‏

وأشار الرفاعي إلى أن مسؤولية تطبيق القانون ومحاسبة المتهمين تقع على عاتق ‌‏مؤسسات الدولة المختصة، داعياً المواطنين إلى الثقة بالإجراءات القضائية والرسمية، ‌‏وعدم محاولة استبدالها بأفعال فردية لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على ‌‏الأمن المجتمعي.‏

وأكد أن السلطات تمتلك الأدوات القانونية والمؤسسية اللازمة للتعامل مع ملفات ‌‏الانتهاكات، معربًا عن أمله في أن يتم التعامل مع هذه القضايا بروح من العدالة ‌‏والإنصاف بما يحقق تطلعات الضحايا وذويهم، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار ‌‏البلاد.‏

وشدد على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة المجتمع ‏السوري، محذراً ‏من محاولات استغلال حالة الغضب الشعبي أو توظيفها في اتجاهات قد ‏تؤدي إلى ‏الفوضى أو تقويض الأمن الداخلي، وداعياً الجميع إلى تغليب الحكمة وتفويت ‏الفرصة ‏على من وصفهم بـ “دعاة الفتنة”.‏

كما دعا المفتي العام الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية، وتسريع ‌‌‏وتيرة التحقيقات والمحاسبة بحق المتورطين في الانتهاكات، مشيراً إلى أن تسريع هذه ‌‌‏الإجراءات من شأنه أن يسهم في تهدئة الاحتقان الشعبي واحتواء حالة الغضب لدى ‌‌‏المتضررين وأن معالجة هذا الملف خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة ‌‏بين المواطنين ‏ومؤسسات الدولة، وتمهيد الطريق أمام مرحلة من الاستقرار الاجتماعي ‌‏وتحقيق العدالة.‏

وختم المفتي الرفاعي حديثه بالقول:” نأمل من الحكومة أن تعجل في العدالة الانتقالية، ‏وأن تعجل في إنزال العقوبة بهؤلاء المجرمين حتى تهدأ النفوس وتتحقق العدالة الكاملة “.‏