الخزانة الأمريكية تعلن الإلغاء النهائي للوائح العقوبات المفروضة على سوريا

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، موضحة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أجرى التعديلات اللازمة لشطب العقوبات على سوريا من المدونة الفيدرالية، وذلك تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في ال 30 من حزيران 2025 بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

وأوضحت أن التعديل التنظيمي بات متاحاً للاطلاع العام في السجل الفيدرالي، وسيصبح نافذاً فور نشره رسمياً غداً في السادس والعشرين من آب.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القرار جاء بعد “تغيّر الظروف في سوريا”، مشيراً إلى الإجراءات الإيجابية” التي اتخذتها الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء العقوبات عن سوريا بشكل كامل، لتفتح هذه الخطوة الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والعالم.