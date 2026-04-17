الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى مدينة حلب

إسطنبول- سانا

أعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها إلى مدينة حلب شمالي سوريا، اعتباراً من 22 نيسان الجاري.

وذكرت وكالة الأناضول، أن قرار استئناف الرحلات إلى حلب جاء عقب إعلان عدد من دول الشرق الأوسط ومنها سوريا، فتح أجوائها أمام الطيران المدني بعد إغلاقه بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وظهر على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية التركية خيار شراء تذاكر سفر إلى حلب في التاريخ المذكور.

وفي الثاني من آذار الماضي، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إلغاء رحلات شركات الطيران التركية إلى إيران والعراق وسوريا ولبنان والأردن بسبب المخاطر في المنطق