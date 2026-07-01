الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا
أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة.
وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات السورية الإماراتية إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار ويعود بالنماء على الشعبين الشقيقين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما يخدم مصالح جميع شعوبها.