الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية

دمشق-سانا‏

أجرى الرئيس أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات ‏العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز ‏مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك.‏

وناقش الجانبان تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم ‏أولويات التنمية في البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة.‏

وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات السورية الإماراتية إلى آفاق أرحب، ‏بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار ويعود بالنماء على الشعبين ‏الشقيقين.‏

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات ‏الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة ‏لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما يخدم مصالح جميع شعوبها.‏