سوريا تُدين الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز

دمشق-سانا

أدانت سوريا بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت ناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية العُمانية، والتي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء: إن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولمبادئ حرية الملاحة، كما تسهم في تصعيد التوتر في المنطقة، بما ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وأضافت الخارجية: إن سوريا تؤكد تضامنها الكامل مع الإمارات الشقيقة في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها واستقرارها، وتشدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

وأعلنت الإمارات يوم أمس الإثنين أن صواريخ ‌‏كروز إيرانية استهدفت ناقلتي النفط “مومباسا” و”الباهية” في الممر الملاحي ‌‏الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه العمانية ما أسفر عن ‏مقتل أحد أفراد ‏طاقم الناقلة “ممباسا” وإصابة 8 آخرين.