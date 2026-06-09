مرسوم بمنح دورة امتحانية استثنائية للطلاب السوريين المشاركين بالأولمبيادات الدولية

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (87) لعام 2026 القاضي بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي)، للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية التي ستمثل الجمهورية العربية السورية في الأولمبيادات الدولية في اختصاصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء، والأولمبياد الدولي للمناظرات، والأولمبياد الدولي للعلوم النووية لهذا العام.

وفيما يلي نص المرسوم رقم (87) لعام 2026:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى أحكام القانون رقم (31) لعام 2024.

يرسم ما يلي:

المادة (1): يمنح الطلاب المشاركون في الفرق الوطنية السورية التي ستمثل الجمهورية العربية السورية في الأولمبيادات الدولية باختصاصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء، والأولمبياد الدولي للمناظرات، والأولمبياد الدولي للعلوم النووية لهذا العام، دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان الشهادة العامة (الفرع العلمي)، وذلك وفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة.

المادة (2): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم.

المادة (3): ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية