سوريا تحرز ميدالية فضية في بطولة Info1Cup الدولية للمعلوماتية

دمشق-سانا

حصدت سوريا ميدالية فضية خلال مشاركتها الخامسة في بطولة ‏Info1CUP الدولية للمعلوماتية ‏لعام 2026، والتي نظمتها رومانيا (عن بعد) خلال يومي ال7 و ال8 من شباط الجاري، بمشاركة فرق وطلاب من مختلف دول العالم.

وذكرت هيئة التميز والإبداع السورية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء أن الميدالية أحرزها الطالب كمال الفقير، وذلك بعد أداء تنافسي متميز في مجال الخوارزميات والبرمجة التنافسية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا التتويج جاء ثمرة مسار تدريبي منظم اعتمدته إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع، قائم على التأهيل المرحلي، والتدريب المكثف، والمحاكاة الدورية للمسابقات الدولية، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة عالمياً في مسابقات المعلوماتية.

وتضمنت المسابقة التي شارك فيها فريق الأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية مسائل برمجية متقدمة تتطلب مهارات عالية في التحليل والخوارزميات وإدارة الوقت، بما يشكل اختباراً لمستوى الإعداد العلمي والجاهزية التنافسية لدى الفريق.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الحضور المستمر للفريق الوطني في المسابقات الدولية، ضمن برامج هيئة التميز والإبداع الهادفة إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز مشاركتها في المنافسات العلمية العالمية.