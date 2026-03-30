خلال زيارته لألمانيا…الرئيس الشرع يزور مقر شركة سيمنز للطاقة

برلين-سانا

أجرى الرئيس أحمد الشرع والوفد المرافق له زيارة إلى مقر شركة سيمنز للطاقة، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

واطّلع الرئيس الشرع خلال الزيارة على أقسام المصنع وآلية العمل فيه، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية والشركة، إضافةً إلى توقيع اتفاقية حجز قدرة توليد الطاقة بالغاز بين شركة UCC القابضة وشركة سيمنز.

وكان الرئيس الشرع عقد اليوم الاثنين خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا اجتماعاً مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر بيلفيو كما التقى، مع المستشار الاتحادي الألماني فريدريش ميرتس في مقر المستشارية، وبحث معه أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون وسبل تطويرها في مختلف القطاعات، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

