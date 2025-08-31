محافظ اللاذقية يبحث تعزيز التعاون مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سوريا

اللاذقية-سانا

بحث محافظ اللاذقية محمد عثمان مع المنسق المقيم ‏للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى، سبل تعزيز التعاون وتقديم الدعم اللازم للمحافظة وريفها، وذلك بهدف دعم عودة الأهالي المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، إضافة إلى تبادل الخبرات في هذا المجال.

وأكد عبد المولى، في تصريح خاص لمراسل سانا، دعم الأمم المتحدة لخطة التعافي المبكر في محافظة اللاذقية، وذلك من خلال العمل المباشر مع فريق المحافظة لتنفيذ هذه الخطط والمشاريع، بناءً على الأولويات.

كما أشار عبد المولى إلى أنه يتم وضع إطار عمل شامل للأولويات المحددة من قبل المحافظة خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشاريع بعد أسبوع من الآن، مبيناً أن المشاريع تتركز على قطاعات التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، وخاصة في شمال المحافظة.