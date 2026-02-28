الرئيس الشرع يؤكد للأمير محمد بن سلمان وقوف سوريا إلى جانب المملكة العربية السعودية

دمشق-سانا

أجرى السيد الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، جرى خلاله بحث التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك القصف الإيراني وانعكاساته على الأمن والاستقرار.

وأكد السيد الرئيس خلال الاتصال، اليوم السبت، حرص سوريا على التضامن العربي وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، ووقوف الجمهورية العربية السورية إلى جانب المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، مشدداً على رفض سوريا القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لموقف سوريا، مثمناً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وكانت سوريا أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية الشقيقة، وأعربت عن تضامنها الكامل معها، ورفضها القاطع لأي تهديدات لأمن واستقرار هذه الدول.