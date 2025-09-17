الرئيس الشرع يبحث مع كالن المستجدات الإقليمية وتطورات الاتفاق مع “قسد”

دمشق-سانا
التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، اليوم في دمشق، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن.
وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية، وتطورات الاتفاق مع قيادة “قسد” بتاريخ 10-3-2025م، مع التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
