الرئيس الشرع يبحث مع كالن المستجدات الإقليمية وتطورات الاتفاق مع “قسد”

دمشق-سانا

التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، اليوم في دمشق، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية، وتطورات الاتفاق مع قيادة “قسد” بتاريخ 10-3-2025م، مع التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية.