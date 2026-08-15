الرئيس الكولومبي السابق: شعب كولومبيا يعتبر مرتفعات الجولان أرضاً سورية ‏وليست ملكاً ‏لإسرائيل

‏ ‏بوغوتا-سانا‏

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أكدّ الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو، اليوم السبت، موقف الشعب ‌‏الكولومبي الثابت إزاء الجولان السوري المحتل باعتباره أرضاً سورية ولا سيادة ‌‏لإسرائيل عليه.‏

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وقال بيترو في تدوينة بحسابه عبر منصة ” إكس”: إن “شعب كولومبيا لا يعتبر ‏مرتفعات الجولان ملكاً لإسرائيل، بل اعتبرها دائماً، مثل غالبية العالم، ملكاً ‌‏لسوريا”.‏

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وأضاف بيترو: إن “إسرائيل استخدمت برمجياتها للتأثير على الانتخابات الكولومبية ‌‏واستبدال الخوارزميات بالتصويت الشعبي، وفرضت سيداً خاضعاً لها، هو أبيلاردو ‌‏دي لا إسبْرْيِيَا، الذي لم يحصل على أغلبية أصوات الكولومبيين”.‏

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كما قدّم الرئيس الكولومبي السابق اعتذاراً إلى الدول العربية والمسلمين، مؤكداً ‌‏احترام الكولومبيين لهم.‏

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وكانت كولومبيا اعترفت في الـ 10 من آب الجاري وبعد ثلاثة أيام فقط من تسلم دي ‌‏لا إسبرييا السلطة بما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل في ‌‏مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.‏

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وأدانت سوريا بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة العلاقات الخارجية في ‌‏‌‏‌‏جمهورية كولومبيا بهذا الخصوص، مؤكدة ‏أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من ‌‏أراضيها.‏

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كما قدمت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس ‌‏مجلس الأمن تعرب فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا ‌‏بما سُمّي “السيادة الإسرائيلية” على الجولان السوري المحتل، وهو قرار قوبل ‌‏بإدانات عربية ودولية واسعة.‏