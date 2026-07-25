وزير أردني: نسعى لترسيخ مكانة الأردن لخدمة الاستثمارات ‏المتجهة إلى سوريا

عمانسانا
أكد وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ مكانة الأردن مركزاً إقليمياً لخدمة الاستثمارات المتجهة إلى سوريا، مستفيدة من قوة القطاع المصرفي، وتطوير مركز حدود جابر، وارتفاع حركة التجارة ونقل البضائع.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن أبو غزالة، قوله في مقابلة تلفزيونية على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن: إن الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الفرص الاقتصادية في المنطقة، ولا سيما في سوريا، التي يسعى الأردن ليكون مركزاً لخدمة الاستثمارات المتجهة إليها، يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين.
وأشار أبو غزالة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ارتفعت بنسبة 25 بالمئة خلال العام الماضي، مسجلة أعلى معدل نمو منذ عام 2017، في ظل مواصلة الأردن استقطاب شركات جديدة، ما جعل عدد هذه الشركات يشهد نمواً متواصلاً.
وأكد أن الحكومة تنفذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وأن النمو الاقتصادي ارتفع من 2.7 بالمئة إلى 3 بالمئة نتيجة الإصلاحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي سياق متصل لفت أبو غزالة إلى اهتمام عدد من الشركات البريطانية بالاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات المالية في الأردن، كاشفاً عن توجه الوزارة لتنظيم مؤتمر استثماري أردني-أوروبي في تشرين الثاني المقبل للإعلان عن فرص استثمارية جديدة وتوقيع اتفاقيات استثمارية.
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد في الثامن من تموز الجاري، أن استعادة سوريا استقرارها ومكانتها، من شأنها أن تفتح الطريق أمام مشاريع الربط الإقليمي بين دول الخليج والأردن وسوريا وتركيا، وصولاً إلى دول آسيا الوسطى.