وزير أردني: نسعى لترسيخ مكانة الأردن لخدمة الاستثمارات ‏المتجهة إلى سوريا

عمانسانا‏

أكد وزير الاستثمار الأردني طارق أبو غزالة أن الحكومة تسعى ‏إلى ترسيخ مكانة الأردن مركزاً إقليمياً لخدمة الاستثمارات المتجهة ‏إلى سوريا، مستفيدة من قوة القطاع المصرفي، وتطوير مركز ‏حدود جابر، وارتفاع حركة التجارة ونقل البضائع‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن أبو غزالة، قوله في مقابلة ‏تلفزيونية على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن: إن الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الفرص ‏الاقتصادية في المنطقة، ولا سيما في سوريا، التي يسعى الأردن ‏ليكون مركزاً لخدمة الاستثمارات المتجهة إليها، يعزز جاذبية ‏المملكة للمستثمرين‎.‎

وأشار أبو غزالة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ‏المملكة ارتفعت بنسبة 25 بالمئة خلال العام الماضي، مسجلة أعلى ‏معدل نمو منذ عام 2017، في ظل مواصلة الأردن استقطاب ‏شركات جديدة، ما جعل عدد هذه الشركات يشهد نمواً متواصلاً‎.‎

وأكد أن الحكومة تنفذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وأن ‏النمو الاقتصادي ارتفع من 2.7 بالمئة إلى 3 بالمئة نتيجة ‏الإصلاحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات، ‏ودعم المستثمرين المحليين والأجانب‎.‎

وفي سياق متصل لفت أبو غزالة إلى اهتمام عدد من الشركات ‏البريطانية بالاستثمار في قطاعات السياحة والخدمات المالية في ‏الأردن، كاشفاً عن توجه الوزارة لتنظيم مؤتمر استثماري أردني-‏أوروبي في تشرين الثاني المقبل للإعلان عن فرص استثمارية ‏جديدة وتوقيع اتفاقيات استثمارية‎.‎

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن ‏الصفدي، أكد في الثامن من تموز الجاري، أن استعادة سوريا ‏استقرارها ومكانتها، من شأنها أن تفتح الطريق أمام مشاريع الربط ‏الإقليمي بين دول الخليج والأردن وسوريا وتركيا، وصولاً إلى ‏دول آسيا الوسطى‎.‎