الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة

الكويت-سانا



اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين، في العاصمة الكويت.

كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة مختلف ملفات التعاون الثنائي، وبحثا تعزيز التنسيق بين البلدين والتعاون الدبلوماسي وتبادل السفراء، والتعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال إنشاء مجلس أعمال سوري–كويتي، وتفعيل التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين.



وأكد الشيباني خلال اللقاء، موقف سوريا الداعم لدولة الكويت الشقيقة واحترام سيادتها، وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية، أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي.



وكان الشيباني التقى في وقت سابق اليوم ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصباح اليوم، وصل الشيباني إلى دولة الكويت، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.