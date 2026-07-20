الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة

photo 2026 07 20 16 27 47 الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة

الكويت-سانا


اتفقت سوريا والكويت على إنشاء لجنة تنسيق عليا مشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين، في العاصمة الكويت.

photo 2026 07 20 16 27 57 الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة

كما اتفق الجانبان على تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة مختلف ملفات التعاون الثنائي، وبحثا تعزيز التنسيق بين البلدين والتعاون الدبلوماسي وتبادل السفراء، والتعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال إنشاء مجلس أعمال سوري–كويتي، وتفعيل التعاون بين غرف التجارة ومجالس رجال الأعمال في البلدين.

وأكد الشيباني خلال اللقاء، موقف سوريا الداعم لدولة الكويت الشقيقة واحترام سيادتها، وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف الأراضي الكويتية، أو أراضي دول مجلس التعاون الخليجي.
 
وكان الشيباني التقى في وقت سابق اليوم ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصباح اليوم، وصل الشيباني إلى دولة الكويت، حيث كان في استقباله نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

photo 2026 07 20 16 27 59 scaled الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة
photo 2026 07 20 16 28 00 scaled الشيباني ونظيره الكويتي يتفقان على إنشاء لجنة تنسيق عليا وتفعيل اللجان المشتركة
افتتاح 20 مدرسة في أرياف إدلب ضمن حملة الوفاء لإدلب
وزير الخارجية يستقبل وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا
أردوغان: تركيا ستواصل دعم استقرار سوريا
الرئيس الشرع يلتقي وفداً من المجلس الوطني الكردي في قصر الشعب بدمشق
افتتاح فرن في بلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك