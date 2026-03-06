“مائدة رحمة في أرض الغربة”… مبادرة سورية لتوزيع وجبات إفطار في مراكز اللجوء بهولندا

أمستردام-سانا

أطلق عدد من السوريين المقيمين في هولندا، بالتعاون مع مطاعم سوريّة، مبادرة تطوعية بعنوان “مائدة رحمة في أرض الغربة”، تهدف إلى توزيع وجبات إفطار خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تعكس روح التضامن والتكافل بين أبناء الجالية السورية.

وتستهدف المبادرة تقديم وجبات الإفطار للعائلات السورية والعربية المقيمة في مراكز طالبي اللجوء، خلال فترة انتظارهم صدور قرارات الإقامة.

وأوضح عهد أبو اليمان أحد متطوعي المبادرة في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التخفيف من معاناة العائلات المقيمة في مراكز اللجوء، وتعزيز التواصل والتضامن بين القادمين الجدد والمقيمين السوريين في هولندا.

وأشار أبو اليمان الى أن المبادرة انطلقت بجهود فردية من متطوعين سوريين، إضافة إلى مساهمة عدد من المطاعم السورية التي تقدم الوجبات دعماً لهذا العمل الإنساني.

من جهته أوضح زكريا حلاق من منظمي المبادرة في تصريح مماثل، أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة في مراكز اللجوء، مشيراً إلى أن القائمين على المبادرة يسعون إلى تقديم وجبات إفطار لما يقارب 3000 إلى 5000 شخص خلال شهر رمضان.

وتشمل خطة التوزيع عدداً من المدن الهولندية، حيث سيتم توزيع الوجبات يومين في الأسبوع حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بدءاً من مدينة روتردام، على أن تمتد لاحقاً إلى أمستردام ثم مدينة لاهاي.

وتعكس هذه المبادرة روح التعاون والتكافل التي يتمسك بها السوريون في بلاد الاغتراب، وحرصهم على دعم بعضهم البعض ومساندة العائلات التي تمر بظروف صعبة خلال مرحلة اللجوء.