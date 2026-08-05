اجتماع سوري لبناني في بيروت لتعزيز التعاون ‏الأمني ‏بين البلدين

photo 2026 08 05 18 32 26 اجتماع سوري لبناني في بيروت لتعزيز التعاون ‏الأمني ‏بين البلدين

بيروت-سانا

عقد وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية ‌‏السورية اجتماعاً في بيروت اليوم الأربعاء مع ‏وزير ‏الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار ‏وعدد من كبار ‏الضباط اللبنانيين لمناقشة أبرز ‏الملفات ذات الاهتمام ‏المشترك، وسبل تعزيز ‏التعاون الأمني بين البلدين ‏الشقيقين‎.‎

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام أن ‏زيارة ‏الوفد السوري جاءت تلبية لدعوة من وزير ‏الداخلية ‏اللبناني.‏

وترأس وفد الداخلية السورية العميد ملهم الشنتوت ‏معاون ‏الوزير للشؤون الأمنية، بحضور القائم ‏بأعمال ‏السفارة السورية في بيروت إياد ‏الهزاع، ‏ومدير إدارة التعاون الدولي في ‏الوزارة ‏العقيد عبد الرحيم جبارة.‏

photo 2026 08 05 18 32 08 اجتماع سوري لبناني في بيروت لتعزيز التعاون ‏الأمني ‏بين البلدين
photo 2026 08 05 18 32 17 اجتماع سوري لبناني في بيروت لتعزيز التعاون ‏الأمني ‏بين البلدين
photo 2026 08 05 18 32 19 اجتماع سوري لبناني في بيروت لتعزيز التعاون ‏الأمني ‏بين البلدين
photo 2026 08 05 18 32 22 اجتماع سوري لبناني في بيروت لتعزيز التعاون ‏الأمني ‏بين البلدين
photo 2026 08 05 18 32 24 اجتماع سوري لبناني في بيروت لتعزيز التعاون ‏الأمني ‏بين البلدين
photo 2026 08 05 18 32 27 اجتماع سوري لبناني في بيروت لتعزيز التعاون ‏الأمني ‏بين البلدين
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