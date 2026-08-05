اجتماع سوري لبناني في بيروت لتعزيز التعاون ‏الأمني ‏بين البلدين

بيروت-سانا
عقد وفد مشترك من وزارتي الداخلية والخارجية السورية اجتماعاً في بيروت اليوم الأربعاء مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار وعدد من كبار الضباط اللبنانيين لمناقشة أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام أن زيارة الوفد السوري جاءت تلبية لدعوة من وزير الداخلية اللبناني.
وترأس وفد الداخلية السورية العميد ملهم الشنتوت معاون الوزير للشؤون الأمنية، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في بيروت إياد الهزاع، ومدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة العقيد عبد الرحيم جبارة.